«Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» разошлись миром в матче 26-го тура АПЛ

Дата публикации: 12-02-2026 02:09

В 26-м туре английской Премьер-лиги состоялся матч между командами Ноттингем Форест и Вулверхэмптон. Эта встреча прошла на стадионе Сити Граунд, который расположен в Ноттингеме. Основное время матча завершилось без забитых мячей - финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат 0:0. Главным судьёй этого противостояния был Тим Робинсон, представляющий Западный Суссекс.

По итогам этой игры Ноттингем Форест сумел набрать 27 очков и сейчас занимает 17-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Вулверхэмптон же имеет всего девять очков и на данный момент располагается на последнем, двадцалом месте высшего дивизиона английского футбольного первенства. Оба коллектива не смогли реализовать свои моменты, и по итогам матча распрощались с минимальной прибылью - всего одним очком.

В следующем туре Ноттингем Форест 22 февраля сыграет на своём поле против Ливерпуля, в то время как Вулверхэмптон в этот же день отправится в гости к Кристал Пэлас. Обеим командам предстоят непростые испытания, в которых им будет крайне важно набрать очки для улучшения своего положения в таблице.