"Астон Вилла" одержала победу над "Брайтоном" в матче 26-го тура АПЛ

Дата публикации: 12-02-2026 02:10

В Английской Премьер-лиге завершился матч 26-го тура между командами Астон Вилла и Брайтон энд Хоув Альбион. Игра проходила на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме, где болельщики ждали напряжённой борьбы. Встречу обслуживал главный арбитр Питер Бэнкс, представляющий Мерсисайд.

Исход поединка решили действия во втором тайме. На 86-й минуте встречи защитник Брайтона Джек Хиншелвуд неудачно сыграл возле собственных ворот, срезав мяч в сетку, что стало единственным голом в этой встрече. Благодаря этому автоголу Астон Вилла заработала три важных очка и смогла укрепить свои позиции в лидирующей группе чемпионата.

Этот результат позволил бирмингемской команде набрать 50 очков, после чего она поднялась на третье место в турнирной таблице, вплотную приблизившись к лидерам английского первенства. В свою очередь, Брайтон с 31 очком располагается на 14-й строчке и продолжает борьбу за места в середине таблицы.

В следующем туре Астон Вилла вновь сыграет дома - 21 февраля ей предстоит принять Лидс Юнайтед перед своими болельщиками. Брайтон энд Хоув Альбион в этот же день отправится в гости, чтобы встретиться с командой Брентфорд. Футбольные фанаты ожидают интересного продолжения сезона и новых захватывающих матчей в АПЛ.