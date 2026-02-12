"Астон Вилла" одержала победу над "Брайтоном" в матче 26-го тура АПЛ
В Английской Премьер-лиге завершился матч 26-го тура между командами Астон Вилла и Брайтон энд Хоув Альбион. Игра проходила на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме, где болельщики ждали напряжённой борьбы. Встречу обслуживал главный арбитр Питер Бэнкс, представляющий Мерсисайд.
Исход поединка решили действия во втором тайме. На 86-й минуте встречи защитник Брайтона Джек Хиншелвуд неудачно сыграл возле собственных ворот, срезав мяч в сетку, что стало единственным голом в этой встрече. Благодаря этому автоголу Астон Вилла заработала три важных очка и смогла укрепить свои позиции в лидирующей группе чемпионата.
Этот результат позволил бирмингемской команде набрать 50 очков, после чего она поднялась на третье место в турнирной таблице, вплотную приблизившись к лидерам английского первенства. В свою очередь, Брайтон с 31 очком располагается на 14-й строчке и продолжает борьбу за места в середине таблицы.
В следующем туре Астон Вилла вновь сыграет дома - 21 февраля ей предстоит принять Лидс Юнайтед перед своими болельщиками. Брайтон энд Хоув Альбион в этот же день отправится в гости, чтобы встретиться с командой Брентфорд. Футбольные фанаты ожидают интересного продолжения сезона и новых захватывающих матчей в АПЛ.