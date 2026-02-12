«Манчестер Сити» крупно обыграл «Фулхэм» в матче 26-го тура АПЛ

Дата публикации: 12-02-2026 02:10

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в ходе которого встретились команды "Манчестер Сити" и "Фулхэм". Уверенную победу одержали футболисты "Манчестер Сити", разгромив соперника со счетом 3:0. Домашняя игра проходила на легендарном стадионе "Этихад" в Манчестере, а главным судьёй поединка выступал Пол Тирни из Ланкашира.

Первый мяч в данной встрече был забит Антуаном Семеньо на 24-й минуте, благодаря чему хозяева поля вышли вперед. Спустя шесть минут преимущество "горожан" удвоил Нико О'Райли, успешно реализовав свой момент на 30-й минуте. Еще до перерыва, а именно на 39-й минуте, норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил третий гол, установив окончательный счет поединка.

После этой победы "Манчестер Сити" набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, продолжая борьбу за лидерство. "Фулхэм" с 34 очками сейчас располагается на 12-й позиции. Следующий тур состоится уже совсем скоро: 21 февраля "горожане" примут "Ньюкасл Юнайтед" на своем поле, а "дачникам" предстоит выездная встреча с "Сандерлендом" 22 февраля. Ожидается, что борьба за очки в обоих матчах будет напряжённой.