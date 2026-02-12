«Бавария» одолела «РБ Лейпциг» и вышла в полуфинал Кубка Германии

Дата публикации: 12-02-2026 02:11

Завершился поединок 1/4 финала Кубка Германии сезона-2025/2026, в котором встретились футбольные коллективы «Бавария» и «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в столице Баварии. Главным судьёй на этом важном матче был назначен Даниэль Зиберт из Берлина. Итогом напряжённой борьбы стала победа мюнхенского клуба - футболисты «Баварии» добились уверенного успеха, отправив в ворота соперника два безответных мяча - 2:0.

Уже на 4-й минуте полузащитник «РБ Лейпциг» Кристоф Баумгартнер отметился забитым голом, однако взятие ворот было аннулировано после вмешательства судей из-за офсайда. Вторая половина встречи оказалась ключевой: на 64-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти, открыв счёт, а уже спустя три минуты - на 67-й - Луис Диас удвоил преимущество хозяев красивым ударом, фактически сняв все вопросы о победителе.

Благодаря уверенной победе, «Бавария» вышла в полуфинал немецкого Кубка. До этого в 1/2 финала прошли «Байер» и «Штутгарт» - оба клуба добились крупных побед со счётом 3:0 над «Санкт-Паули» и «Хольштайном». Ещё один полуфиналист определился во вторник, 10 февраля, когда «Фрайбург» сломил сопротивление «Герты» в серии пенальти - основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии 11-метровых сильнее оказались игроки «Фрайбурга» - 5:4. Таким образом, определился полный состав полуфиналистов Кубка Германии сезона-2025/2026.