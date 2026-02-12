«Реал Сосьедад» победил «Атлетик» Бильбао в полуфинале Кубка Испании

Дата публикации: 12-02-2026 02:11

В Испании завершился первый полуфинальный матч Кубка Испании сезона 2025-2026, в котором встретились Атлетик из Бильбао и Реал Сосьедад. Матч проходил на стадионе Сан-Мамес Баррия в Бильбао, где традиционно собираются поклонники футбола, чтобы поддержать свои команды. Главный судья поединка - Хосе Санчес Мартинес. Минимальную победу в этом противостоянии одержали гости - Реал Сосьедад, счет игры составил 1:0.

Исход встречи решил лишь один гол, который был забит на 62-й минуте полузащитником Реал Сосьедад Беньятом Туррьентесом. Благодаря этому голу Реал Сосьедад обеспечил себе небольшое преимущество перед ответным матчем.

Ответная игра между этими командами состоится 4 марта и именно по ее итогам определится финалист турнира. Напомним, что на стадии четвертьфиналов Атлетик уверенно обыграл Валенсию со счетом 2:1, а Реал Сосьедад оказался сильнее Алавеса, завершив тот матч 3:2.

В прошлом сезоне Кубка Испании трофей достался Барселоне. В драматичном финале каталонский клуб смог вырвать победу у мадридского Реала в дополнительное время с итоговым счетом 3:2.