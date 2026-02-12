«Лацио» пробился в полуфинал Кубка Италии, победив «Болонью» по пенальти

Дата публикации: 12-02-2026 02:12

Прошел четвертьфинальный матч Кубка Италии сезона 2025-2026, в котором за выход в полуфинал боролись Болонья и Лацио. Встреча проходила на стадионе Ренато Далль'Ара в Болонье. Основное время команды завершили с ничейным счетом - 1:1, а победитель противостояния определился в серии пенальти, где сильнее оказалась римская команда.

Первыми отличились хозяева поля: на 30-й минуте нападающий Болоньи Сантьяго Кастро открыл счет, порадовав трибуны. Однако сразу после перерыва, на 48-й минуте, форвард Лацио Тейянни Нослин восстановил равновесие, снова вернув интригу в матч. В результате победу пришлось определять в серии 11-метровых ударов, где футболисты Лацио показали большее хладнокровие и прошли дальше по турнирной сетке.

Тем самым Лацио обеспечил себе место в полуфинале Кубка Италии, продолжающего борьбу за престижный трофей. Напомним, ранее в 1/8 финала Болонья одолела Парму со счетом 2:1, тогда как Лацио вышел победителем против Милана - 1:0.

Отметим, что действующим обладателем Кубка Италии остается Болонья - команда завоевала титул, обыграв Милан в прошлогоднем финале с минимальным счетом 1:0. Теперь чемпионский титул может перейти к другому клубу, и интерес к турниру с каждым раундом только растет.