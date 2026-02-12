«Ливерпуль» одолел «Сандерленд» в матче 26-го тура АПЛ

Дата публикации: 12-02-2026 02:12

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги между командами Сандерленд и Ливерпуль. Мерсисайдцы одержали минимальную победу со счётом 1:0. Поединок прошёл на стадионе Стэдиум оф Лайт, расположенном в Сандерленде, а главным судьёй встречи выступил Крис Кавана из Ланкашира. Этот матч выдался напряжённым и богатым на моменты, однако единственный результативный удар был нанесён лишь во втором тайме.

Автором победного гола стал защитник гостей Вирджил ван Дейк, который отличился на 61-й минуте игры. Гол ван Дейка оказался решающим в непростой игре, позволив Ливерпулю увезти три очка из Сандерленда. Несмотря на усилия хозяев поля, сравнять счёт или переломить ход встречи им так и не удалось.

После этой победы Ливерпуль увеличил свой актив до 42 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Сандерленд с 36 очками находится на 11-й строчке чемпионата и надеется улучшить свои позиции в следующих матчах. Уже в следующем туре, 22 февраля, черные коты сыграют дома против Фулхэма, а красных ожидает выездная игра с Ноттингем Форест в тот же день.