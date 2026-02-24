Пауло Дибала может стать игроком ведущего клуба Аргентины

Дата публикации: 24-02-2026 01:33

Форвард «Ромы» Пауло Дибала рассматривает возможность продолжения своей карьеры в Аргентине, где может перейти в знаменитый клуб «Бока Хуниорс». В настоящее время аргентинец пропускает матчи из-за травмы и уже не выходил на поле в последних играх своей команды. В нынешнем сезоне Дибала не играл ключевой роли в составе «Ромы», что значительно увеличивает вероятность его трансфера. Об этом сообщил журналист и инсайдер Маттео Моретто в своей публикации в социальной сети Х.

Согласно имеющимся данным, переговоры между Дибалой и представителями «Бока Хуниорс» уже ведутся. Аргентинский клуб может сделать попытку подписать футболиста уже в июне 2026 года, когда откроется трансферное окно. В ответ на это руководство «Ромы» обсуждает возможность корректировки денежных условий контракта игрока, чтобы облегчить его уход и сделать сделку более выгодной для всех сторон.

В текущем сезоне Дибала провёл за «Рому» 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи, однако его вклад в игру постепенно снижался. Всё это указывает на то, что переход в «Бока Хуниорс» может стать логичным шагом в карьере Пауло, позволяя ему получить больше игровой практики и вернуться в лучшие кондиции в клубе из родной страны.