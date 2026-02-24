«Бенфика» обжалует временную дисквалификацию Престианни, назначенную УЕФА

Дата публикации: 24-02-2026 01:33

Футбольный клуб «Бенфика» отреагировал на недавно вынесенное решение УЕФА о временной дисквалификации своего полузащитника Джанлуки Престианни. На минувшей неделе в первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов мадридский «Реал» одержал победу над «орлами» со счётом 1:0. Во время встречи футболист «сливочных» Винисиус Жуниор обратился к арбитру с утверждением, что Престианни позволил себе назвать его «обезьяной», скрывая рот за футболкой. Впоследствии, форвард «Бенфики» заявил, что его слова не носили расистский характер. Тем не менее, УЕФА запустил официальное расследование данного инцидента.

Сегодня, 23 февраля, европейская футбольная ассоциация опубликовала решение о временном отстранении аргентинского игрока от участия в следующей встрече с мадридским клубом — ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

В официальном заявлении клуба говорится: «Футбольный клуб „Бенфика“ получил уведомление о временной дисквалификации Джанлуки Престианни на один матч в связи с продолжающимся разбирательством по инциденту, который произошёл в ходе игры с мадридским „Реалом“. Клуб сожалеет о вынужденной потере игрока на этот период и намерен подать апелляцию на решение УЕФА, хотя шансы повлиять на дату или условия ответного матча кажутся минимальными ввиду сжатых сроков.»

Кроме того, «Бенфика» подчеркнула свою неизменную позицию в борьбе с любыми проявлениями расизма и дискриминации. Эти принципы глубоко укоренены в истории клуба, и отражаются в его ежедневной работе, деятельности фонда «Бенфика», а также через легендарных фигур, таких как Эйсебио, которые остаются символами ценностей команды.

Клуб призывает к объективному и справедливому расследованию, стремясь сохранить репутацию и достоинство как команды, так и игрока, и готов сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для установления истины по данному делу.