Роналдиньо: смотреть футбол 90 минут для меня слишком утомительно

Дата публикации: 24-02-2026 01:35

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо признался, что не любит смотреть футбольные матчи на протяжении всего их времени.

«Мне не нравится смотреть футбол. Меня интересуют только ключевые моменты, а целых 90 минут – это слишком долго. Если это не финал или важное дерби, то смотреть игру мне неинтересно. Я начинаю нервничать», – рассказал экс-футболист в интервью Marca.

Он добавил: «Часто думаешь: «Как этот игрок мог пропустить такой пас?» Это меня раздражает и заставляет нервничать». Такое честное признание вызвало интерес у болельщиков и СМИ, поскольку трудно представить, что звезда мирового футбола испытывает такое отношение к просмотру матчей.

Это заявление Роналдиньо прозвучало перед матчем легенд «Реала» и «Барселоны», который прошёл в Лос-Анджелесе и завершился со счётом 1:1. Ранее в Коста-Рике также состоялась игра с участием легенд этих двух клубов, где победу со счётом 2:0 одержали футболисты «Реала».

Стоит отметить, что несмотря на то, что Роналдиньо не склонен к просмотру полных матчей, он по-прежнему активно участвует в различных футбольных мероприятиях и чтит традиции великих клубов.