«Барселона» выступила с заявлением по поводу обвинений в финансовых нарушениях

Футбольный клуб «Барселона» официально обнародовал заявление, в котором категорически опроверг обвинения, связанные с нарушениями финансовой дисциплины. Ранее один из преданных болельщиков каталонского клуба подал иск против руководства организации, утверждая о возможных финансовых нарушениях, включая предположения об отмывании денежных средств и получении необоснованных комиссионных выплат.

В своем официальном отклике, размещённом на сайте клуба, «Барселона» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию следующим образом:

15 января 2026 года представители нескольких СМИ и международная организация «Проект по освещению организованной преступности и коррупции» (OCCRP) обратились в клуб с запросом о предоставлении информации и документов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть сведения, изложенные в опубликованных материалах.

Согласно установленным внутренним процедурам, предоставленные материалы были тщательно проанализированы на предмет достоверности, сопоставления данных и проверки подлинности с помощью как внутренних, так и внешних экспертиз. В результате этого всестороннего анализа выяснилось, что информация была недостоверной и, вероятно, основывалась на подложных или значительно сфальсифицированных документах. Учитывая это, 19 января 2026 года клуб официально уведомил представителей СМИ и организации OCCRP, что опубликованные данные являются полностью ложными, а документы, на которых они базируются, не вызывают доверия и, скорее всего, являются подделкой.

В своем сообщении «Барселона» выразила благодарность журналистам за профессиональный подход и запрос подтверждающей информации, но одновременно попросила воздержаться от публикации материалов, учитывая, что они фальсифицируют объективную картину и наносят репутационный ущерб клубу.

Клуб также отметил, что данная лживый материал распространился среди различных национальных информационных агентств, однако ни одно из них не рискнуло публиковать эту статью, поскольку предоставленные доказательства прямо указывали на её неправдивость. Руководство клуба не располагает подробностями судебного иска, на который ссылаются авторы и вытекающая из этого информации, но отмечает, что опубликованные сведения полностью противоречат официальным позициям клуба, донесённым 19 января 2026 года.

После закрепления факта недостоверности приведённых данных клуб объявил о намерении:

• немедленно инициировать все необходимые юридические процессы против членов организации, ответственных за распространение ложных отчетов и поддельных документов, а также за клевету и любые сопутствующие нарушения;

• настоятельно требовать от Дисциплинарного комитета клуба возбудить соответствующее дело и применить к виновным самым строгие меры ответственности, вне зависимости от того, рассмотрят ли суды представленные иски;

• рассмотреть возможность принятия санкций против СМИ, которые опубликовали статью, несмотря на имеющуюся объективную информацию от клуба, указывающую на ложность изложенных фактов;

• предпринимать решительные шаги в отношении тех медиа и отдельных лиц, которые распространяют непроверенную или фальсифицированную информацию, негативно влияющую на репутацию организации.

«Барселона» призывает всех участников медиапространства, особенно в период важного избирательного процесса, тщательно проверять публикации, способные нанести ущерб имиджу клуба или кандидатов, прежде чем выводить их в свет, а также воздерживаться от распространения не подтвержденных фактов.

Кроме того, клуб планирует передать всю имеющуюся информацию избирательной комиссии, чтобы обеспечить прозрачность и объективность процесса, а также предостеречь кандидатов о возможных последствиях использования недостоверных данных в ходе выборов.

В официальном заявлении «Барселона» выразила сожаление, что эта ситуация возникла именно во время избирательной кампании, подчеркнув, что попытки влиять на демократические процессы и манипулировать мнением членов клуба противоречат основным ценностям и традициям «Барсы».

Таким образом, футбольный клуб подтверждает свою приверженность честности, прозрачности и уважению к своим болельщикам, демонстрируя готовность отстаивать свою репутацию в суде и на публичном уровне. Нерушимость демократических инструментов и справедливость в клубе остаются приоритетами для всего руководства и сообщества «Барселоны».