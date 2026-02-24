Моуринью отказался от общения с прессой до и после матча ЛЧ между «Реалом» и «Бенфикой»

Дата публикации: 24-02-2026 01:37

Перед вторым стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" и "Бенфикой", который запланирован на 25 февраля, главный тренер португальского клуба Жозе Моуринью решил воспользоваться своим правом и не общаться со средствами массовой информации. Это решение тренера "Бенфики" стало известно 23 февраля. Моуринью подтвердил, что не будет проводить пресс-конференции ни до, ни после предстоящей встречи, сообщает издание Mirror.

Помимо этого, накануне стало известно о дисквалификации полузащитника "Бенфики" Джанлуки Престианни. УЕФА наложил санкции из-за расследования инцидента с расистскими высказываниями, связанных с вингером "Реала" Винисиусом Жуниором. Винисиус обвинил Престианни в использовании расистских выражений во время первого матча между командами, который завершился победой "Реала" со счётом 1:0. Дисквалификация Престианни будет действовать до окончания расследования этого дела, что создаёт дополнительное напряжение перед повторной встречей команд.

Таким образом, ситуация вокруг второго матча насыщена не только спортивным противостоянием, но и серьёзными дисциплинарными вопросами, которые могут повлиять на состав "Бенфики" и ход игры. Команды и болельщики с большим интересом ожидают, как именно будут развиваться события в ближайшие дни, ведь на кону стоит путёвка в следующий этап Лиги чемпионов.