Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа выразил своё мнение о временной дисквалификации полузащитника "Бенфики" Джанлуки Престианни, связанной с расследованием инцидента расизма в отношении вингера "сливочных" Винисиуса Жуниора. Этот инцидент произошёл после первого матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами, завершившегося со счётом 0:1.

По словам Арбелоа, в раздевалке эта тема не обсуждалась, однако он твёрдо уверен, что подобные меры представляют собой важный шаг в борьбе с расизмом. "УЕФА всегда выступал за искоренение расизма в футболе, и сейчас у организации есть реальная возможность добиться позитивных изменений", — отметил главный тренер, слова которого приводит AS.

Официальное решение о временной дисквалификации Престианни было объявлено УЕФА в понедельник, 23 февраля. Данную меру приняли как часть расследования, направленного на выявление и предотвращение дискриминационных проявлений в спорте. Подобные меры подчёркивают серьёзность, с которой футбольные организации подходят к этим вопросам, стремясь сохранить честность и справедливость на поле и вне его. УЕФА продолжит следить за развитием ситуации и примет окончательные меры после завершения расследования.