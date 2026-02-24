В Италии женщина ранила мужа ножом после его криков в адрес арбитра во время матча «Наполи»

Дата публикации: 24-02-2026 19:28

В Италии произошёл инцидент во время трансляции матча 26-го тура Серии А между командами «Аталанта» и «Наполи» (2:1). Жена одного из болельщиков напала на своего мужа с ножом, решив, что он оскорбляет именно её во время просмотра футбольного поединка. Об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport.

Как стало известно, 40-летний мужчина остался крайне недоволен решением системы VAR, которая отменили назначенный пенальти в ворота «Аталанты». Он начал громко выражать недовольство и выкрикивать нецензурные слова в адрес арбитров. В этот момент его супруга посчитала, что муж обрушивает свои ругательства на неё, и ответила криками. Между ними вспыхнула ссора, при которой женщина схватила несколько кухонных ножей: одним из них она нанесла удар в бок мужчине, а другим бросила в стену рядом с ним.

По информации, пострадавший находится в реанимационном отделении, а его жена арестована. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, которые задержали женщину и предъявили ей обвинения в домашнем насилии и нападении с применением оружия. Отметим, что муж поддерживал «Наполи», который в итоге проиграл матч со счётом 1:2.