Итальянский клуб «Ювентус» находится на финальной стадии переговоров о подписании нового контракта с американским полузащитником Уэстоном Маккенни. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в своей публикации на платформе X. По информации источника, стороны близки к заключению соглашения.

В последние дни прошёл очередной раунд переговоров, в ходе которых Уэстон и руководство «Ювентуса» почти полностью согласовали все условия нового контракта. Текущее соглашение полузащитника с туринским клубом истекает летом этого года, поэтому клуб стремится оформить продление заранее.

Уэстон Маккенни выступает за «Ювентус» с осени 2020 года, перешедший в команду из немецкого клуба «Шальке». За время выступлений в составе итальянского гранда он зарекомендовал себя как ключевой игрок средней линии. В текущем сезоне на его счету 7 голов и 7 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах, что подчёркивает важность футболиста для команды.

Продление контракта с Маккенни позволит «Ювентусу» сохранить одного из перспективнейших и талантливых игроков в составе, который стабильно демонстрирует высокий уровень игры на европейской арене. Отметим, что полузащитник активно участвует в матчах Серии А и международных соревнованиях, принося пользу как в атаке, так и в обороне.