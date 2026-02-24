«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Интера» Алессандро Бастони

Дата публикации: 24-02-2026 19:30

Испанский футбольный клуб "Барселона" проявляет большой интерес к перспективному центральному защитнику миланского "Интера" и сборной Италии Алессандро Бастони. Об этом сообщил инсайдер Маттео Моретто в социальной сети X. По информации источника, трансферная стоимость футболиста является слишком высокой для каталонского клуба, а сам игрок сейчас ведёт активные переговоры о продлении контракта с "Интером".

Бастони выступает за "Интер" с лета 2019 года. За два года до этого 26-летний защитник был приобретён у "Аталанты" за сумму в €31,1 миллиона, однако последующий сезон 2017/2018 и 2018/2019 он провёл на правах аренды в "Аталанте" и "Парме" соответственно. В текущем сезоне футболист отметился одним голом и шестью результативными передачами, проведя в общей сложности 32 матча во всех турнирах. Такие показатели подтверждают его значимость и эффективность на поле.

Стоит отметить, что Алессандро Бастони считается одним из наиболее перспективных центральных защитников в Серии А. Его игровой стиль сочетает надёжную оборону, грамотное позиционирование и умение начинать атакующие комбинации. Именно поэтому за ним внимательно следят ведущие европейские клубы, в числе которых и "Барселона". Несмотря на это, высокая трансферная стоимость и желание "Интера" удержать игрока затрудняют возможный переход. Тем не менее переговоры с самим футболистом продолжаются, и ситуация с его будущим остаётся открытой.