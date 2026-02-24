Игра между Мексикой и Исландией пройдет несмотря на протесты в стране

Дата публикации: 24-02-2026 19:31

Сборная Мексики намерена провести товарищеский матч с национальной командой Исландии, который запланирован на среду, 25 февраля, на стадионе «Коррехидора» в Керетаро, несмотря на текущие беспорядки в стране. Об этом сообщает ESPN.

Согласно имеющейся информации, мексиканская сборная провела тренировку, назначенную на понедельник, в Керетаро. Ожидается, что матч пройдет, как и было запланировано, в ночь на 26 февраля в 5:00 по московскому времени.

Немесио Осегера Сервантес, известный под прозвищем Эль Менчо, являвшийся лидером Картеля Нового поколения Халиско и одним из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики, был убит в воскресенье в ходе военной операции. Это убийство вызвало масштабное возмущение со стороны членов преступной группировки. В ответ на это начались массовые беспорядки на улицах мексиканских городов, что привело к отмене нескольких матчей Лиги МХ, а также игр женской футбольной лиги.

Несмотря на сложившуюся ситуацию и угрозу нарушения общественного порядка, организаторы футбольного матча уверены в его проведении и предпринимают все меры для обеспечения безопасности игроков и зрителей. Местные власти усилили охрану стадиона и прилегающих районов, чтобы предотвратить возможные инциденты во время спортивного события.

Таким образом, футбольные болельщики смогут увидеть матч между сборной Мексики и командой Исландии в назначенное время, что станет важным событием для местного и международного спортивного сообщества, несмотря на нестабильную обстановку в стране.