Джон Терри прокомментировал непревзойденность амплуа Эрлинга Холанда в современном футболе

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри поделился своим мнением о форварде "Манчестер Сити" Эрлинге Холанде, отметив его как одного из немногих современных футболистов, представляющих классическую роль "девятки" в английском футболе.

«В академии "Челси" у нас были нападающие, которые играли под номером девять, но часто смещались на фланг. Я называю такую позицию ролью Тьерри Анри. Эти футболисты ищут мяч, находясь ближе к краю поля, чтобы затем развернуться лицом к защитнику и создавать опасные моменты. Сегодня в футболе таких игроков остается очень мало, за исключением, пожалуй, только Холанда. Он отлично чувствует себя у плеча центрального защитника и постоянно пытается совершать мощные забеги за спину обороны», - рассказал Терри в интервью The Touchline.

Таким образом, Эрлинг Холанд выделяется среди современных нападающих именно своим стилем игры, который напоминает классическую «девятку»: умеющего находить позиции в штрафной, быстро принимать решения и применять скорость, чтобы обойти защитников и создавать голевые шансы. По мнению Терри, именно это качество делает Холанда уникальным нападающим и очень ценным игроком для "Манчестер Сити".