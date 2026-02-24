Давид Алаба решил уйти из "Реала"

Дата публикации: 24-02-2026 19:43

Защитник мадридского "Реала" и национальной сборной Австрии Давид Алаба готовится покинуть испанский клуб по окончании текущего сезона. Как сообщает известный футбольный инсайдер Николо Скира, стороны приняли решение не продлевать сотрудничество после завершения контракта.

Действующее соглашение 32-летнего футболиста с мадридским клубом истекает в июне 2026 года, однако уже сейчас стало известно, что Алаба и «Реал» не настроены обсуждать новые условия. По завершении сезона австрийский защитник станет свободным агентом и сможет самостоятельно выбрать следующую команду для продолжения карьеры.

Давид Алаба занимает одну из ведущих позиций по уровню заработной платы в мадридском гранде, зарабатывая 22,5 миллиона евро за сезон. Среди всех игроков "Реала" выше этого показателя только у Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора, которые считаются лидерами атакующей линии команды.

В мадридский «Реал» Давид Алаба перешел летом 2021 года из мюнхенской «Баварии», где провел лучшие годы своей карьеры. В испанском чемпионате австриец оказался в статусе свободного агента, что стало заметным событием на летнем трансферном рынке.

За три года в составе «сливочных» Алаба провел 126 официальных матчей, отметился пятью голами, а также девятью результативными передачами. В нынешнем сезоне на счету универсального защитника уже 10 сыгранных встреч. Уход Алабы может стать серьёзной потерей для обороны клуба, ведь его опыт и мастерство высоко ценятся тренеровским штабом и болельщиками.



