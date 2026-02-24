Пеп Гвардиола рассматривает возможность возвращения в «Барселону»

Дата публикации: 24-02-2026 19:40

Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своим мнением о возможном возвращении в "Барселону". Известный испанский специалист не исключил такой возможности и заявил, что был бы рад вновь оказаться в расположении каталонского клуба.

По словам наставника, если руководство "Барселоны" свяжется с ним и предложит занять пост главного тренера, он не станет колебаться с принятием решения. "Если "Барселона" свяжется со мной, то я отправлюсь туда", - отметил Гвардиола, добавив, что всегда испытывает особые чувства к этой команде, которой обязан многим в своей карьере.

Напомним, ранее Пеп Гвардиола уже возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год. За этот период он добился больших успехов вместе с командой, выиграв 14 различных трофеев, включая две Лиги чемпионов, чемпионаты Испании и национальные кубки. Именно с Гвардиолой клуб переживал свои лучшие времена и радовал болельщиков красивым атакующим футболом.

