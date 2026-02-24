Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь: «Вы поспешили списать "Динамо" со счетов в борьбе за чемпионство в УПЛ»

Дата публикации: 24-02-2026 19:39

Один из ведущих защитников Шахтера Валерий Бондарь поделился мнением о раскладе сил в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги. По словам игрока, несмотря на нынешнее преимущество Шахтера и ЛНЗ, Динамо и Полесье еще не сказали своего последнего слова и обязательно попытаются навязать борьбу за чемпионский титул.

"Поля после такой зимы действительно в непростом состоянии - это усложняет игру лидерам и дает шанс командам из нижней части таблицы отобрать у них очки", - отметил Бондарь в интервью. Такой фактор может сыграть на руку претендентам и внести дополнительную интригу в борьбу за первые строчки турнирной таблицы.

"Гонка за титул Шахтера и ЛНЗ? Вы слишком рано списали со счетов Динамо и Полесье. Уверен, что эти команды до последнего тура будут сражаться за чемпионство, и нас ожидает действительно захватывающий финал сезона", - подчеркнул защитник "горняков".

На данный момент в турнирной таблице Шахтер и ЛНЗ удерживают лидерство, опережая ближайших преследователей - Полесье и Динамо - на 5 и 9 очков соответственно. Однако впереди решающие матчи, и ситуация в верхней части таблицы еще может измениться. Болельщиков ждет увлекательная и напряженная концовка сезона УПЛ, в которой, по словам Бондаря, каждая из топ-команд будет бороться до последнего.