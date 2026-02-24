Филиппе Коутиньо рассматривает возможность продолжения карьеры в России

Дата публикации: 24-02-2026 19:36

ЦСКА активно обсуждает возможность подписания бывшего полузащитника таких известных клубов, как "Барселона", "Ливерпуль" и "Бавария" — Филиппе Коутиньо.

Ранее 33-летний футболист расторг контракт с "Васко да Гама" по обоюдному согласию сторон, став свободным агентом. В настоящий момент он открыт для новых предложений от клубов.

Наибольшее количество матчей в профессиональной карьере Коутиньо сыграл за "Ливерпуль" — 201 встреча, в которых он забил 54 гола и отдал 44 результативные передачи. Согласно информации, опубликованной на сайте Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильского полузащитника оценивается в 3,5 миллиона евро.

После 18 сыгранных туров в Мир РПЛ, ЦСКА имеет в своем активе 36 очков, что позволяет команде занимать четвёртую строчку в турнирной таблице. При этом клуб проявляет амбиции и стремится усилить состав для дальнейшего продвижения.

Подписание Коутиньо может стать значительным усилением для ЦСКА, учитывая его опыт выступлений на высшем уровне в европейских футбольных лигах и успешную карьеру на международной арене. Его мастерство и видение игры могут добавить креативности и качества полузащите московской команды.