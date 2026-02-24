«Барселона» проявляет интерес к Омару Мармушу из «Манчестер Сити»

Дата публикации: 24-02-2026 19:34

«Барселона» рассматривает нападающего «Манчестер Сити» Омара Мармуша в качестве альтернативного варианта для нападения вместо основного трансферного объекта – форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает издание Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб планирует серьезно усилить линию атаки летом, но не готов платить 150 млн евро, которые «матрасники» требуют за аргентинского футболиста.

Фанаты и руководство «сине-гранатовых» уверены, что летом «Манчестер Сити» выставит на трансфер Омара Мармуша, так как тот не получает достаточно игрового времени. Ожидается, что «горожане» могут согласиться продать 27-летнего нападающего за сумму ниже 75 млн евро – та цена, по которой его приобретали у немецкого «Айнтрахта» зимой 2025 года.

В текущем сезоне Мармуш участвовал в 24 матчах в различных турнирах, забив четыре гола и оформив две голевые передачи. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 65 млн евро.

Таким образом, «Барселона» видит в Мармуше выгодную возможность укрепить нападение, учитывая ограниченный бюджет и нежелание переплачивать за Альвареса. Если сделка состоится, это позволит каталонцам получить опытного форварда с хорошим потенциалом, способного вписаться в их атакующую тактику.