«Реал» дал комментарий по поводу слухов об интересе к полузащитнику «Манчестер Сити» Родри

Дата публикации: 08-03-2026 23:41

Мадридский клуб «Реал» официально прокомментировал слухи, касающиеся возможного перехода полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Представители клуба заявили, что трансфер обладателя «Золотого мяча» 2024 года не входит в планы на летнее трансферное окно 2026 года. Информация была опубликована известным спортивным изданием AS.

По данным источников, несмотря на активный поиск усиления в центре поля, в списках приоритетных целей «Королевского клуба» имя Родри отсутствует. Ожидается, что испанский полузащитник может появиться на стадионе «Сантьяго Бернабеу» лишь в рамках предстоящего матча Лиги чемпионов с мадридской командой в следующем раунде.

Главной причиной отказа от попыток подписания футболиста стало стратегическое решение руководства «Реала», а также последствия серьёзной травмы, которую Родри получил в прошлом сезоне. Хотя клуб всегда высоко ценил мастерство и лидерские качества игрока сборной Испании, сейчас внимание сосредоточено на развитии молодых перспективных талантов.

Контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года, и футболист уже рассматривает предложение клуба о продлении соглашения. В текущем сезоне обладатель «Золотого мяча» сыграл за манчестерскую команду 24 матча, забив два гола и подтвердил свою важность для состава.