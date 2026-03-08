«Альмерия» стала одним из пяти самых популярных футбольных клубов Испании после вложений Роналду
Испанский футбольный клуб «Альмерия» значительно повысил свою популярность среди фанатов после крупного инвестиционного шага со стороны знаменитого нападающего «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии, Криштиану Роналду. Приобретя 25% акций клуба, который выступает во второй по уровню испанской лиге, Роналду стал катализатором роста интереса к «Альмерии». Благодаря этому изменению, клуб обогнал по численности своей аудитории множество команд из Ла Лиги и обеспечил себе место в пятёрке самых популярных футбольных клубов Испании на одной из ведущих социальных платформ.
Влияние Роналду проявилось не только на поле, но и в цифровом пространстве: социальные сети «Альмерии» получили значительный приток новых подписчиков и фанатов, что позволило команде подняться на пятое место по численности подписчиков среди испанских футбольных клубов. В настоящий момент рейтинг лидеров остаётся за такими грандами, как «Реал» с ошеломляющими 181 миллионом подписчиков, «Барселона» с 147 миллионами, «Атлетико» с 18 миллионами и «Севилья» с 3,6 миллионами. У «Альмерии» же сейчас около 3,2 миллиона активных подписчиков, что является впечатляющим результатом для команды второго дивизиона.
Таким образом, инвестиции Роналду не только повлияли на финансовую и спортивную составляющую клуба, но и способствовали расширению его международной аудитории и укреплению бренда в цифровой среде. Успех «Альмерии» в социальных сетях подчёркивает тенденцию роста интереса к более молодым и развивающимся футбольным проектам в Испании, что может положительно сказаться на будущем клуба как на внутреннем, так и на международном уровне.