Испанский футбольный клуб «Альмерия» значительно повысил свою популярность среди фанатов после крупного инвестиционного шага со стороны знаменитого нападающего «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии, Криштиану Роналду. Приобретя 25% акций клуба, который выступает во второй по уровню испанской лиге, Роналду стал катализатором роста интереса к «Альмерии». Благодаря этому изменению, клуб обогнал по численности своей аудитории множество команд из Ла Лиги и обеспечил себе место в пятёрке самых популярных футбольных клубов Испании на одной из ведущих социальных платформ.

Влияние Роналду проявилось не только на поле, но и в цифровом пространстве: социальные сети «Альмерии» получили значительный приток новых подписчиков и фанатов, что позволило команде подняться на пятое место по численности подписчиков среди испанских футбольных клубов. В настоящий момент рейтинг лидеров остаётся за такими грандами, как «Реал» с ошеломляющими 181 миллионом подписчиков, «Барселона» с 147 миллионами, «Атлетико» с 18 миллионами и «Севилья» с 3,6 миллионами. У «Альмерии» же сейчас около 3,2 миллиона активных подписчиков, что является впечатляющим результатом для команды второго дивизиона.

Таким образом, инвестиции Роналду не только повлияли на финансовую и спортивную составляющую клуба, но и способствовали расширению его международной аудитории и укреплению бренда в цифровой среде. Успех «Альмерии» в социальных сетях подчёркивает тенденцию роста интереса к более молодым и развивающимся футбольным проектам в Испании, что может положительно сказаться на будущем клуба как на внутреннем, так и на международном уровне.