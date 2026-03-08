Летом форвард «Ромы» Дибала вновь окажется в Аргентине

Дата публикации: 08-03-2026 23:43

Аргентинский форвард футбольного клуба «Рома» Пауло Дибала этим летом станет новым игроком «Бока Хуниорс». Об этом информирует портал Tuttomercatoweb.

Действующее соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до середины следующего года. Предполагается, что в ближайшее трансферное окно Дибала перейдет в аргентинский клуб в статусе свободного агента, так как в настоящее время он не ведет переговоры о продлении контракта с «Ромой». Это значительно увеличивает шансы на его возвращение в чемпионат Аргентины за сине-золотых.

С 25 января футболист не выходит на поле из-за воспаления коленного сустава. Более месяца он проходил консервативное лечение, включая курс иглоукалывания, однако терапия не дала нужного эффекта. В нынешнем сезоне Пауло Дибала принял участие в 21 игре, забив три мяча и сделав три результативные передачи.

Возвращение Дибалы в Южную Америку рассматривается как важный шаг в его карьере, учитывая его статус одного из ведущих игроков сборной Аргентины и значительный опыт в европейских чемпионатах. Для «Бока Хуниорс» подписание такого футболиста станет серьёзным усилением атакующей линии, что может повысить уровень команды в национальном и международном сезонах. В свою очередь, Дибала получит возможность восстановиться и продолжить карьеру в более комфортных условиях, близких к родине.