«Тоттенхэм Хотспур» рассматривает кандидатуру экс-наставника «Ювентуса»

Дата публикации: 08-03-2026 23:44

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта рассматривается в качестве возможного претендента на пост наставника лондонского «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

В настоящее время команду возглавляет Игор Тудор, однако сложное положение «шпор» в турнирной таблице Английской Премьер-лиги может подтолкнуть руководство клуба к поиску новой кандидатуры на тренерский пост. Стоит отметить, что ранее Мотту связывали с потенциальной работой в таких клубах, как «Милан» и «Реал Сосьедад». В данный момент Тьяго Мотта находится без команды после ухода из «Ювентуса» в марте 2025 года.

По состоянию на текущий момент, «Тоттенхэм Хотспур» располагается на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 29 очков. При этом ближайший конкурент, «Вест Хэм Юнайтед», занимает 18-ю строчку с 28 очками. Такое положение дел вызывает определённые опасения у руководства лондонского клуба, что может привести к значительным изменениям в тренерском штабе.

Если решение о смене главного тренера будет принято, привлечение Тьяго Мотты может стать стратегическим ходом для «Тоттенхэма», учитывая его опыт работы с ведущими европейскими клубами и глубокие знания тактики. Следует ожидать дальнейших новостей по этому поводу в ближайшие недели, поскольку клуб стремится улучшить свои позиции и стабилизировать результаты на внутренней арене.