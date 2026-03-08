«Ньюкасл Юнайтед» стремится подписать нового голкипера
Английский футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед" планирует летом усилить свою команду путем покупки нового вратаря. Об этом сообщает издание The Athletic.
По информации источника, "сороки" заинтересованы в голкипере с большим опытом, который сможет сразу же внести значительный вклад в игру команды после перехода. Руководство клуба не уверено в перспективах Ника Поупа, а арендованный у "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл по окончании аренды вернется в свою родную команду, и у "Ньюкасла" нет намерения выкупать его контракт.
Ник Поуп начинал свою карьеру в клубе "Ипсвич Таун", затем выступал за такие команды, как "Чарльтон Атлетик" и "Бёрнли", а также несколько других. В составе "сорок" голкипер играет с 2022 года. За это время он провел за клуб 126 матчей, из которых в 46 встречах сумел сохранить ворота в неприкосновенности.
Таким образом, руководство "Ньюкасла" стремится найти надежного и проверенного голкипера, который сможет стать ключевым игроком команды и повысить конкурентоспособность клуба в предстоящем сезоне. Поиск подобного вратаря — одна из приоритетных задач на летнее трансферное окно для "сорок".