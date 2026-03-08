«Ньюкасл Юнайтед» стремится подписать нового голкипера

Дата публикации: 08-03-2026 23:45

Английский футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед" планирует летом усилить свою команду путем покупки нового вратаря. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, "сороки" заинтересованы в голкипере с большим опытом, который сможет сразу же внести значительный вклад в игру команды после перехода. Руководство клуба не уверено в перспективах Ника Поупа, а арендованный у "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл по окончании аренды вернется в свою родную команду, и у "Ньюкасла" нет намерения выкупать его контракт.

Ник Поуп начинал свою карьеру в клубе "Ипсвич Таун", затем выступал за такие команды, как "Чарльтон Атлетик" и "Бёрнли", а также несколько других. В составе "сорок" голкипер играет с 2022 года. За это время он провел за клуб 126 матчей, из которых в 46 встречах сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Таким образом, руководство "Ньюкасла" стремится найти надежного и проверенного голкипера, который сможет стать ключевым игроком команды и повысить конкурентоспособность клуба в предстоящем сезоне. Поиск подобного вратаря — одна из приоритетных задач на летнее трансферное окно для "сорок".