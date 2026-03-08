Андрес Иньеста рассматривается на роль в тренерском штабе сборной Марокко

Дата публикации: 08-03-2026 23:46

Бывший игрок «Барселоны» и национальной сборной Испании Андрес Иньеста может занять пост спортивного директора сборной Марокко, сообщает издание AS.

Королевская марокканская футбольная федерация уже ведёт переговоры с испанским специалистом, однако пока конкретного соглашения достигнуто не было. Такое назначение способно значительно укрепить позиции национальной команды и открыть дорогу для возможного приглашения бывшего одноклубника Иньесты и партнёра по сборной Хави в качестве главного тренера марокканцев после ЧМ-2026.

Национальная команда Марокко попала в сложную группу C, где ей предстоят матчи с сильными соперниками: сборными Бразилии, Шотландии и Гаити.

Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится следующим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом на данный момент является сборная Аргентины. В финальной встрече прошлого чемпионата мира 2022 года аргентинцы сразились с французской командой. Основное время матча завершилось ничьей 3:3, но в серии послематчевых пенальти удачливее оказались аргентинцы, выиграв со счётом 4:2.

Если Иньеста всё же займет пост спортивного директора, это может стать важным шагом в развитии марокканского футбола, открывая новые перспективы для команды и поднимая её до более высокого уровня на международной арене.