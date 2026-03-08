Московское «Динамо» уверенно победило ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ

Дата публикации: 08-03-2026 23:47

В прошедшем матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги встретились московские команды ЦСКА и «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» при судействе главного арбитра Сергея Иванова. В этом поединке уверенную победу одержали гости со счётом 4:1.

Встреча началась с быстрого гола защитника «Динамо» Николаса Маричаля, который открыл счёт на 13-й минуте. Уже через четыре минуты нападение ЦСКА сократило состав – Лусиано Гонду был удалён с поля после получения прямой красной карточки. В компенсированное время первого тайма Маричаль забил второй мяч, оформив дубль.

Во втором тайме на 58-й минуте защитник ЦСКА Мойзес сумел отыграть один мяч для хозяев поля. Однако уже через восемь минут полузащитник «Динамо» Бителло вновь увеличил преимущество гостей до трёх забитых голов. Итоговую точку в матче поставил форвард «Динамо» Иван Сергеев, реализовавший гол на 84-й минуте, что сделало счёт разгромным – 4:1.

По итогам 20 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвёртую позицию с 36 набранными очками, а «Динамо» располагается на седьмом месте с 27 очками.

В ближайшем туре, который состоится 14 марта, команда под руководством Фабио Челестини встретится с клубом «Балтика», а футболисты, тренируемые Роланом Гусевым, сразятся с «Ростовом».