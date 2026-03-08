«Рома» потерпела поражение от «Дженоа» в 28-м туре Серии А

Дата публикации: 08-03-2026 23:48

В матче 28-го тура итальянской Серии А встретились «Дженоа» и «Рома». Поединок прошёл на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Главным судьёй встречи был назначен Андреа Коломбо. В итоге хозяева праздновали победу со счётом 2:1.

Открыл счёт во втором тайме на 52-й минуте нападающий «Дженоа» Жуниор Мессьяс, реализовав пенальти. Однако уже через три минуты защитник «Ромы» Эван Н'Дика сравнял положение. Решающий гол на 80-й минуте забил форвард «Дженоа» Витор Оливейра, который принес своей команде важную победу.

После сыгранных 28 туров «Рома» имеет в своём активе 51 очко и занимает четвёртую позицию в турнирной таблице. «Дженоа», набрав 30 очков, располагается на 13-м месте чемпионата.

Эта победа стала значимым событием для «Дженоа», так как удалось обыграть одного из лидеров Серии А, укрепив свои позиции в турнирной таблице. В то же время «Рома» потеряла важные очки в борьбе за высокие места и теперь ей предстоит приложить максимум усилий в оставшихся матчах сезона, чтобы сохранить свою позицию в зоне еврокубков.