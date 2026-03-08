Главным тренером «Вольфсбурга» стал Хеккинг после увольнения Бауэра

Дата публикации: 08-03-2026 23:50

Клуб "Вольфсбург" официально сообщил о досрочной отставке главного тренера Даниэля Бауэра. Специалист принял команду в ноябре 2025 года, до этого он руководил молодежной командой клуба, где проявил себя как талантливый наставник.

На смену Бауэру пришел опытный 61-летний тренер Дитер Хеккинг. Он уже имел успешный период работы с "Вольфсбургом" – с 2012 по 2016 год и за это время сумел привести команду к значимым победам, включая завоевание Кубка и Суперкубка Германии.

Сейчас "Вольфсбург" испытывает серьёзные трудности: команда потерпела поражения в трех последних матчах Бундеслиги и располагается на 17-м, предпоследнем месте в турнирной таблице. На данный момент у клуба всего 20 очков, и до окончания сезона осталось девять игровых туров, что создаёт серьёзный риск вылета.

Возвращение Хеккинга считается попыткой стабилизировать ситуацию и вернуть "Вольфсбург" в число сильнейших команд немецкой премьер-лиги. У тренера богатый опыт работы в подобных условиях и высокий авторитет среди игроков и специалистов.