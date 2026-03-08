«Динамо» одержало победу над «Полесьем» в 19-м туре УПЛ

Дата публикации: 08-03-2026 23:47

«Полесье» и «Динамо» провели захватывающий матч в рамках 19-го тура Украинской Премьер-Лиги. Игра состоялась на стадионе «Центральный» в Житомире, где болельщики собрались поддержать свои команды. Стартовый свисток прозвучал ровно в 18:00 по местному времени.

Житомирский клуб первым создал опасный момент у ворот соперника. Уже на 21-й минуте встречи Линдон Эмерллаху отправил мяч в сетку после передачи товарища по команде, однако взятие ворот было отменено — арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Руслана Бабенко, так что счет остался неизменным. Тем не менее, инициативу «Полесье» удалось воплотить в забитый гол чуть позже. На 40-й минуте защитник гостей Максим Коробов сыграл рукой в штрафной площади, что привело к назначению пенальти. Алексей Гуцуляк уверенно реализовал 11-метровый удар и вывел хозяев вперед - 1:0.

Однако «Динамо» быстро нашло ответ. До перерыва, точнее на 44-й минуте, Матвей Пономаренко сравнял счет, воспользовавшись ошибкой защитников «Полесья». Второй тайм проходил в напряженной борьбе. На 60-й минуте тот же Пономаренко оформил дубль, отправив мяч в цель после отличной комбинации партнеров, и тем самым установил окончательный счет встречи - 2:1 в пользу киевлян.

После этого матча «Полесье» сохранило за собой третью строчку турнирной таблицы с 36 очками, а «Динамо» идет следом, набрав 35 очков и занимая четвертое место. Борьба за лидерство в УПЛ продолжает набирать обороты, а исход предстоящих матчей обещает быть как никогда интригующим.



