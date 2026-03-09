«Милан» одержал победу над «Интером» в 28-м туре итальянской Серии А

Дата публикации: 09-03-2026 01:20

Завершился поединок 28-го тура итальянской Серии А, где встретились "Милан" и "Интер". Матч прошёл на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Главным арбитром встречи выступил Даниэле Довери. В итоге "красно-чёрные" одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол был забит защитником "Милана" Первисом Эступиньяном на 35-й минуте встречи. С другой стороны, у "Интера" защитник Алессандро Бастони получил травму и покинул поле на 68-й минуте, что осложнило игру гостей.

Эта важная победа позволила "Милану" набрать 60 очков и существенно сократить отрыв от лидера чемпионата, "Интера". Сейчас "россонери" располагаются на второй строчке турнирной таблицы, тогда как "чёрно-синие" удерживают первую позицию с 67 очками в активе.

В ближайшем туре "Милан" будет играть в гостях против "Лацио" 15 марта, а "Интер" примет у себя дома "Аталанту" 14 марта. Обе встречи обещают быть напряжёнными и крайне важными для борьбы за чемпионство в текущем сезоне.