Хави однозначно ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону»

Дата публикации: 09-03-2026 14:22

Бывший наставник «Барселоны» Хави в недавнем интервью дал однозначный ответ на вопрос о возможном возвращении в каталонский клуб в будущем.

«Считаю, что моя глава как тренера «Барселоны» уже закрыта, по состоянию на сегодняшний день. Я не намерен возвращаться», — заявил испанский специалист в разговоре с изданием La Vanguardia.

Отметим, что Хави руководил «Барселоной» с 2021 по 2024 год и сейчас находится в поисках новой работы. В период своей тренерской деятельности в каталонском клубе он добился значимых успехов, выиграв чемпионат Испании и Суперкубок страны. В последнее время появились слухи, что он может возглавить сборную Марокко.

До прихода в «Барселону» Хави также имел опыт работы главным тренером в катарском клубе «Аль-Садд».

Его уход из «Барсы» вызвал множество обсуждений среди болельщиков и экспертов, учитывая его статус легенды клуба и предыдущие достижения как игрока и тренера. Несмотря на это, Хави ясно дал понять, что в ближайшее время не планирует возвращаться в родной клуб, что свидетельствует о его желании двигаться дальше и открывать новые профессиональные горизонты. В будущем его путь в тренерской карьере, вероятно, будет связан с новыми вызовами и проектами, которые позволят ему реализовать свой потенциал на высоком уровне.