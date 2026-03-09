Левандовски выделил своего фаворита на грядущих выборах президента «Барселоны»

Дата публикации: 09-03-2026 14:24

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски поделился своим мнением о том, кто является его главным претендентом на пост президента каталонского клуба на предстоящих выборах.

"За годы, проведённые в "Барселоне", я смог увидеть, сколько усилий и прямого вклада в работу делают люди за кулисами для развития клуба. Здесь существует сильное чувство амбиций и твердая вера в светлое будущее, что вдохновляет и мотивирует всю команду и всех, кто связан с клубом.

Для такого известного клуба, как "Барселона", очень важны стабильность и уверенность в долгосрочной перспективе. Я искренне верю в преемственность и в людей, которые по-настоящему понимают ценности и уникальную идентичность этого славного клуба. Хочу пожелать нынешнему президенту Жоану Лапорте всего самого лучшего на предстоящих президентских выборах. Уверен, что он продолжит прилагать максимум усилий, чтобы вести "Барселону" к ещё более значительным достижениям", — приводит слова Левандовски издание The Athletic.

Напомним, что выборы нового президента каталонского клуба назначены на 15 марта, а официальный вступление в должность победителя состоится с 1 июля.