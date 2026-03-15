«Интер Майами» без Месси не сумел победить в гостевом матче с «Шарлотт»

Дата публикации: 15-03-2026 14:49

Утром 15 марта на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт, Северная Каролина (США), состоялся очередной матч регулярного сезона МЛС между командами «Шарлотт» и «Интер Майами». Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

Известный уругвайский нападающий Луис Суарес провёл все 90 минут на поле, однако его усилий не хватило, чтобы привести команду к победе. Звёздные аргентинские футболисты «Интер Майами» — Родриго Де Пауль и Лионель Месси — в этот раз в заявку на игру не вошли.

После четырёх туров МЛС «цапли» с семью очками занимают третью позицию в таблице Восточной конференции. В то же время «Шарлотт» с пятью очками располагается на пятом месте в том же дивизионе. Следующий матч «Шарлотт» проведёт дома против «Нью-Йорк Ред Буллз», тогда как «Интер Майами» отправится в гости к «Нью-Йорк Сити». Обе встречи назначены на 22 марта.

