Хосеп Гвардиола признал, что АПЛ утратила звание лучшей лиги мира

Дата публикации: 15-03-2026 14:50

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о выступлениях английских клубов в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Ранее английская премьер-лига считалась лучшей лигой мира, и у нас действительно были сильнейшие команды. Однако после событий середины этой недели такую оценку уже нельзя считать справедливой. Тем не менее, я уверен, что АПЛ остаётся одной из самых конкурентоспособных лиг, просто нам удалось показать результаты на более среднем уровне», — отметил Гвардиола в интервью ВВС.

В рамках 1/8 финала «Манчестер Сити» потерпел крупное поражение от «Реала» со счётом 0:3 на выезде, что стало серьёзным ударом по амбициям команды. Параллельно «Атлетико Мадрид» одержал убедительную победу над «Тоттенхэмом», забив пять мячей в ответ всего на два от соперника — 5:2. Не менее драматичным выдался матч «Галатасарая» с «Ливерпулем», где турецкий клуб минимально обыграл англичан с счётом 1:0.

В другом противостоянии «Арсенал» сумел вырвать ничью с «Байером» благодаря точному пенальти в концовке встречи, завершив матч со счётом 1:1. Эта ничья позволила лондонцам сохранить шансы на дальнейшее прохождение в турнире.

Таким образом, первые встречи показали, что английские команды, которые ранее доминировали на европейской арене, сейчас испытывают сложности и показывают не самые лучшие результаты. Несмотря на это, эксперты и болельщики всё ещё верят в потенциал Премьер-лиги и её способность восстанавливаться и укрепляться в будущем.