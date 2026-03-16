Наставник «МЮ» Кэррик: у Фернандеша отличная статистика, но команда для меня важнее

Дата публикации: 16-03-2026 00:38

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после матча 30-го тура Английской Премьер-Лиги против «Астон Виллы» (3:1) поделился своим мнением о выступлении полузащитника команды Бруну Фернандеша. В этой встрече футболист сделал две результативные передачи и обновил клубный рекорд по ассистам за один сезон в АПЛ.

«Бруну демонстрирует отличную форму уже на протяжении продолжительного времени, он способен создавать значимую разницу на поле. Его статистика впечатляет, а умение раздавать голевые передачи заслуживает похвалы. Но для меня важнее всего команда, мне без разницы, кто именно забивает, главное — чтобы мы побеждали. Это подчеркивает его значимость, сегодня он был очень полезен для нас. У Бруну появлялось множество возможностей, чтобы либо забить гол, либо выдать точный пас. Он выкладывается полностью как на тренировках, так и в матчах. Передача Матеусу Кунье была просто фантастической концовкой отличной игры всего состава», — приводит слова Кэррика официальный сайт «красных дьяволов».

Таким образом, наставник команды подчеркнул не только выгоду от индивидуального мастерства Фернандеша, но и его командную отдачу, что особенно важно в борьбе за высокие места в премьер-лиге. Подход Кэррика говорит о том, что успех «Манчестер Юнайтед» строится на коллективной работе, где каждый игрок важен и ценен. Команда продолжает уверенно двигаться вперед, демонстрируя как статистические достижения, так и слаженную игру.