По данным опроса среди членов клуба, Лапорта возглавляет президентские выборы «Барселоны»

Дата публикации: 16-03-2026 00:40

 

Жоан Лапорта уверенно лидирует на выборах президента футбольного клуба «Барселона», согласно результатам опроса среди членов клуба, проведённого телеканалом TV3.

В исследовании приняли участие 400 человек, которые проголосовали на выборах. Из них 66,6% заявили, что отдали свой голос за Лапорту. Его оппонента Виктора Фонта поддержали 30,9% опрошенных. Немногочисленное меньшинство предпочло не указывать конкретного кандидата или отказалось раскрывать свой выбор.

Если Лапорта вновь выиграет выборы, это будет его третья каденция в должности президента клуба. Ранее он занимал эту позицию в периоды с 2003 по 2010 год и с 2021 по 2026 год, заслужив репутацию одного из самых успешных руководителей в истории каталонского клуба.

В настоящий момент продолжается официальный подсчёт результатов голосования, который определит окончательного победителя.

Новый президент вступит в свои полномочия 1 июля и будет руководить клубом до 2031 года, что предполагает продолжение масштабных проектов и развитие «Барселоны» на международной арене.

