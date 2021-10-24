MMA: Фёдор Емельяненко - Тимоти Джонсон запись боя 23.10.2021
Дата публикации: 24-10-2021
|Воскресенье 24 октября
|13:30 Аталанта - Удинезе
|14:00 Уфа - Рубин
|14:00 Рух - Минай
|14:00 Ницца - Лион
|15:00 Севилья - Леванте
|16:00 Фиорентина - Кальяри
|16:00 Верона - Лацио
|16:00 Ланс - Метц
|16:00 Вест Хэм - Тоттенхэм
|16:00 Лорьян - Бордо
|16:00 Ренн - Страсбург
|16:00 Реймс - Труа
|16:00 Брентфорд - Лестер
|16:30 Кёльн - Байер
|16:30 Ахмат - Урал
|17:00 Динамо Киев - Днепр-1
|17:15 Барселона - Реал Мадрид
|17:45 Аякс - ПСВ
|18:00 Монако - Монпелье
|18:30 Штутгарт - Унион
|18:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
|19:00 Рома - Наполи
|19:00 Зенит - Спартак
|19:30 Бетис - Райо Вальекано
|19:30 Заря - Колос
|20:00 Визела - Бенфика
|20:30 Бохум - Айнтрахт
|21:45 Марсель - ПСЖ
|21:45 Интер - Ювентус
|22:00 Атлетико - Реал Сосьедад
|22:00 Гран-при США