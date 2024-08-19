Айнтрахт Брауншвейг - Айнтрахт Франкфурт (19.08.2024) | Кубок Германии 2024 Дата публикации: 20-08-2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Айнтрахт Брауншвейг - Айнтрахт Франкфурт-на-Майне, который состоялся 19 августа 2024 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2024, 1/32 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.