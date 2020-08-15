Виктория Пльзень - Кривбасс (15.08.2024) | Лига Европы 2024/2025 Дата публикации: 15-08-2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Виктория Пльзень - Кривбасс, который состоялся 08 Августа 2024 года, в рамках турнира: Лига Европы 2024/2025, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.