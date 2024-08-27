Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев (27.08.2024) | Лига чемпионов 2024/2025 Дата публикации: 28-08-2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев, который состоялся 27 Августа 2024 года, в рамках турнира: Лига чемпионов 2024/2025, Раунд плей-офф. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.