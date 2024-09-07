Фарерские острова - Северная Македония (07.09.2024) | Лига наций УЕФА 2024/25 Дата публикации: 07-09-2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Фарерские острова - Северная Македония, который состоялся 7 сентября 2024 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2024/25, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.