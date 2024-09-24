Уиком Уондерерс - Астон Вилла (24.09.2024) | Кубок Англиийской лиги 2024/25 Дата публикации: 25-09-2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Уиком Уондерерс - Астон Вилла, который состоялся 24 сентября 2024 года, в рамках турнира: Кубок Англиийской лиги 2024/25, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.