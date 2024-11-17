Северная Македония - Фарерские острова (17.11.2024) | Лига наций УЕФА 2024/25 Дата публикации: 17-11-2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Северная Македония - Фарерские острова, который состоялся 17 ноября 2024 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2024/25, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.