Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед (15.12.2024) | Чемпионат Англии 2024/25 Дата публикации: 15-12-2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, который состоялся 15 декабря 2024 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2024/25, 16-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.