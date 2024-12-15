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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед (15.12.2024) | Чемпионат Англии 2024/25

Дата публикации: 15-12-2024

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, который состоялся 15 декабря 2024 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2024/25, 16-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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