Александрия - Партизан (24.07.2025) | Лига конференций 2025/26 Дата публикации: 24-07-2025

Предлагаем вашему вниманию запись матча Александрия - Партизан, который состоялся 24 июля 2025 года, в рамках турнира: Лига конференций 2025/26, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.