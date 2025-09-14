Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед (14.09.2025) | Чемпионат Англии 2025/26 Дата публикации: 14-09-2025

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, который состоялся 14 сентября 2025 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2025/26, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.